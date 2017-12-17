Ващиковський заявив у США, що Україна потребує зброї

Україні слід надати зброю для боротьби за територіальну цілісність.

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Вітольд Ващиковський, пише ТСН.ua.

"Треба було цього сподіватися, - раніше чи пізніше, все ж таки, та зброя почне надходити до України. Ми також, звичайно ж, співпрацюємо з Україною і передаємо певні елементи військового спорядження, але це не смертоносне спорядження", - сказав він.

При цьому Ващиковський не вірить у здатність України виграти війну з Росією, але надання зброї покращить боротьбу з сепаратизмом на Донбасі чи в Криму.

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Також глава МЗС Польщі зазначив, що надання зброї Польщею потребує рішення на ширшому політичному рівні.

Раніше влада Канади вирішила долучити Україну до переліку країн, куди можна продавати летальну зброю. Крім того, Сенат США схвалив проект закону про “Бюджет США на 2018 р. на потреби національної оборони”, який містить дозвіл на виділення 350 млн дол. для надання безпекової допомоги Україні.