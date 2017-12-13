Наявність канадської летальної зброї може наблизити мир в Україні - посол

Посол України у Канаді Андрій Шевченко заявив, що включення України у контрольний перелік іноземних країн, яким дозволено постачати вогнепальну зброю, дає законні підстави для поставки багатьох видів зброї в Україну.

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«До 2014 року я ніколи не подумав би, що буду радий новинам про поставки зброю в Україну... Тепер я знаю, що ця зброя самим фактом своєї наявності може наблизити мир в Україні", - написав український дипломат у мікроблозі Twitter з приводу внесення нашої країни до списку країн, яким дозволено експортувати зброю.

«В Контрольний перелік країн автоматичної вогнепальної зброї (Automatic Firearms Country Control List) вноситься правка шляхом додавання наступної країни у алфавітному порядку: Україна», - повідомляє офіційне видання уряду Канади Canada Gazette.

Це рішення вже набуло чинності після офіційної реєстрації.

Як повідомляв УНІАН, президент Петро Порошенко подякував США і Канаді за надання підтримки в сфері безпеки, зокрема, за включення Канадою України до списку країн, в які дозволено постачання автоматичної стрілецької зброї.

Напередодні президент США Дональд Трамп підписав оборонний бюджет США на 2018 рік, в якому передбачається виділення 350 млн доларів для надання безпекової допомоги Україні та заходи щодо протистояння російській агресії.