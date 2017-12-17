Внаслідок сутичок під Жовтневим палацом постраждали 60 нацгвардійців, 15 – госпіталізовано

Внаслідок сутичок під Жовтневим палацом у Києві постраждали 60 нацгвардійців, 15 з них – госпіталізовано.

Про це йдеться в повідомленні Національної гвардії України на офіційній сторінці у Facebook.

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Зазначається, що 17 грудня у центрі Києва проводилися заздалегідь заявлені масові заходи. Громадський порядок та безпеку забезпечували близько тисячі працівників Національної поліції України та військовослужбовців Національної гвардії України.

«Біля Жовтневого палацу учасники акції почали кидали петарди, застосували піротехніку, намагаючись прорватися всередину палацу, вчинили штовханину з правоохоронцями, пошкодили двері будівлі. На той момент у будівлі перебувало близько 800 глядачів, зокрема і діти. Активісти намагалися прорватися у хол будівлі. У результаті сутички постраждали 60 гвардійців», – йдеться в повідомленні.

На місце події виїхали карети швидкої допомоги. Після надання першої медичної допомоги 45 продовжили виконання службових обов’язків, а 15 було госпіталізовано: 13 – отруєння газом, 1 - травма обличчя, 1 - травма голови ( у капюшон зимової куртки бійцю закинули вибуховий пакет, але завдяки тому, що на ньому були засоби захисту та шолом, вдалося запобігти значним ушкодженням).