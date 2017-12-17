Штурм Жовтневого палацу: в результаті зіткнень постраждали 32 правоохоронці

Внаслідок сутичок під Жовтневим палацом постраждало 32 правоохоронці.

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Як повідомляє відділ комунікації поліції Києва, на даний час вони із отруєнням невідомою речовиною перебувають в лікарні.

В поліції нагадали, що сьогодні при спробі потрапити в будівлю Жовтневого палацу учасники акції влаштували сутичку з правоохоронцями. Під час штовханини вони почали застосовувати невідомий газ подразнюючої дії, кидали петарди та пляшки з водою. Окрім того, у деяких військовослужбовців відібрали спецзасоби.

«При цьому постраждало 15 нацгвардійців та 17 поліцейських: вони перебувають у лікарні із отруєнням невідомою речовиною, у декого також забої тіла», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що зараз ситуація у столиці спокійна. Поліцейські продовжують нести службу у центральній частині Києва.

Як повідомляв УНІАН, учасники акції «Марш за імпічмент», організованої екс-президентом Грузії, лідером партії «Рух нових сил» Міхеїлом Саакашвілі, намагалися прорватися всередину Жовтневого палацу, щоб облаштувати там свій штаб. Але на заваді їм стали правоохоронці. Між мітингувальниками і правоохоронцями сталися сутички.

Саакашвілі закликав не піддаватися на провокації і заявив, що «насилля - це не наш шлях». За його словами, немає сенсу пробиватися в Жовтневий палац, оскільки це може спровокувати насильство. Він закликав своїх прихильників йти до Верховної Ради.

Поліція відкрила кримінальні провадження: за ст. 15 ст. 341 (Замах на захоплення державних або громадських будівель чи споруд), ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) та ст. 343 (Втручання в діяльність працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.