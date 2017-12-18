Тимчук розповів про нову стратегію Путіна на Донбасі

Нардеп, керівник групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук розповів про три причини виведення російських офіцерів зі складу СЦКК.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

"По-перше і головне – "відповідь" на новий потужний пакет санкцій, який готують США з лютого 2018-го. Відповідь чисто в стилі (президента РФ Володимира – ред.) Путіна, тобто асиметрично і у вигляді прямого шантажу: мовляв, будете кошмарити – буде ескалація на Донбасі і зрив Мінська (а Захід, як відомо, чіпляється за мінські домовленості ніяк не менше росіян, постійно стверджуючи, що "альтернативи Мінську немає")", - почав Тимчук.

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Він також вважає, що Росія хоче погіршити ситуацію на Донбасі, щоб потім "допомогти її вирішити" зі своїм варіантом миротворчої місії.

"По-друге, спроба протягнути свою версію миротворчої місії на Донбасі: догляд росіян з СЦКК на тлі нинішньої активізації російських окупаційних військ відразу на декількох ділянках фронту на Донбасі, за задумом Путіна, має привернути увагу Заходу саме до лінії розмежування сторін (де Москва, як відомо, і пропонує розмістити миротворців), і змусити "забути" про неконтрольовану ділянку держкордону з РФ", - продовжив Тимчук.

Нардеп додав, що ще однією ідеєю Путіна є легітимізація бойовиків.

"В-третіх і на закуску, відгук офіцерів ЗС РФ з СЦКК робить Спільний центр по суті ще одним інструментом "легалізації" ЛДНР" (вчорашню заяву "1 АК ДНР" про те, що після від'їзду росіян "представники ДНР будуть продовжувати працювати в СЦКК"). Тобто в СЦКК, за задумом Москви, залишаться "один на один" представники української сторони та "ЛДНР", - написав він.

Тимчук вважає, що через подібне рішення Росії варто очікувати погіршення ситуації на Донбасі, але, ймовірно, це спричинить за собою посилення антиросійських санкцій.

"Путін зрозуміє тільки такий підхід. З шантажистами, розуміють тільки мову сили і ультиматумів, діалог треба вести відповідним чином", - закінчив він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 18 грудня, МЗС Росії заявив, що РФ припиняє роботу свого представництва в СЦКК на Донбасі, російські офіцери покинуть Україну 19 грудня через «напруженою морально-психологічної обстановки» і «зневажливого ставлення українських військовослужбовців».