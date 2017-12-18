Росія припиняє роботу в СЦКК на Донбасі

Росія припиняє роботу свого представництва у Спільному центрі контролю і координації припинення вогню та стабілізації лінії зіткнення сторін (СЦКК) на Донбасі, російські офіцери залишать Україну 19 грудня через «напружену морально-психологічну обстановку» і «зневажливе ставлення українських військовослужбовців». Як передає кореспондент УНІАН у РФ, про це йдеться в заяві МЗС Росії.

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«В порушення домовленостей президентів РФ і України щодо створення та розміщення СЦКК українська сторона свідомо створювала для наших військовослужбовців, що входять до його складу, напружену морально-психологічну обстановку, чинила перешкоди для виконання ними своїх службових обов'язків. Зокрема, російським офіцерам обмежувався доступ до лінії зіткнення, перевірки несення служби на спільних спостережних пунктах, розгорнутих на підконтрольній Україні території. Справа доходила до заборон на спілкування з місцевим населенням. Мали місце випадки нешанобливого ставлення українських військовослужбовців до своїх російських колег», - стверджують автори заяви.

Також у МЗС РФ зазначають, що з 1 січня 2018 року Україна планує ввести новий порядок в'їзду і перебування громадян Росії на своїй території, відповідно до якого ті повинні будуть завчасно повідомляти свої докладні персональні дані українській владі.

Ця норма не відповідає положенням угоди між урядами РФ і України про безвізові поїздки громадян двох країн від 16 січня 1997 року і є неприйнятною для російських військовослужбовців, вважають у МЗС РФ.

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«У таких умовах подальша робота представництва збройних сил Російської Федерації в СЦКК стала неможливою. 19 грудня 2017 року російські офіцери, що входять до складу Центру, залишать територію України», - йдеться в заяві.

У МЗС Росії нагадали, що у вересні 2014 року на сході України почав роботу СЦКК, покликаний сприяти реалізації Мінських угод. Центр було створено на прохання української сторони і відповідно до домовленостей на рівні президентів Росії і України. До складу СЦКК входять представники Збройних сил України та збройних сил РФ (75 офіцерів, які змінюються кожні три місяці). На початковому етапі до його складу входили і бойовики.

У МЗС РФ заявили, що з моменту створення СЦКК став одним із важливих механізмів врегулювання на сході України, що грає істотну роль у справі моніторингу ситуації та сприяння вирішенню спірних питань в зоні розмежування сторін на Донбасі.

Як повідомляв УНІАН, 9 лютого 2016 року голова СБУ Василь Грицак заявив про затримання двох російських офіцерів із СЦКК за підозрою у співпраці з терористами Луганської та Донецької «народних республік».

10 лютого 2016 року в Міністерстві закордонних справ РФ назвали «спілкуванням» підтримку російськими офіцерами, що входять до складу Спільного центру з контролю і координації питань припинення вогню, бойовиків на Донбасі.

2 лютого 2016 року у пункті пропуску «Гоптівка» Харківської області під час огляду особистих речей начальника штабу - заступника керівника російської сторони СЦКК полковника Ігоря Кірсанова, офіцера взаємодії підполковника Едуарда Анісімова, офіцера чергової зміни №1 майора Олександра Андрюшкіна були виявлені методичні матеріали та курси лекцій щодо використання сучасних бойових танкових підрозділів в особливих умовах, використання ручних гранат, мін, підривних зарядів та пристроїв під час підриву мостів, будівель, інших споруд; навчальні посібники для підготовки фахівців із використанням систем залпового вогню «Смерч», «Ураган», «Град» тощо. Також вилучено блокнот із нотатками способів одержання інформації військовою наземною розвідкою, а також із численними власноручними позначками зі знаками тайнопису.

У полковника Кірсанова вилучені методичні матеріали на тему ведення бойових дій в населених пунктах, форсування водних перешкод, програма підготовки снайперів, матеріали з експлуатації мін, пасток різних модифікацій, посібник із виконання завдань розвідки і розмінування шляхів руху військ, основи вогневого ураження противника в бою тощо.

Як відзначили в СБУ, ці матеріали безпосередньо стосуються ведення бойових дій на окупованих територіях України.

Крім того, у підполковника Єлізара Попова, майорів Сергія Трофименка і Юрія Фролова вилучено засвідчені печаткою оригінали витягів із наказу так званого міністра оборони «ДНР» «про нагородження бійців і командирів збройних сил «Донецької народної республіки», які виявили особливу доблесть», і «за військовий подвиг, допомогу, надану «Донецькій народній республіці» в боротьбі з агресією держави Україна воїнам-інтернаціоналістам» і медалі «Воїн-інтернаціоналіст».