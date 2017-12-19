"Невдячна це справа": Саакашвілі вирішив не влаштовувати мітинги під час новорічних свят

Лідер "Руху нових сил" Міхеїл Саакашвілі оголосив перерву в масових протестах на період новорічних свят, повідомляє LB.ua.

"Невдячна справа українців смикати на новорічні та різдвяні свята. Це пов'язано лише з цим", - заявив він журналістам в Апеляційному суді Києва, де сьогодні розглядали скаргу на арешт соратника Саакашвілі Северіона Дангадзе.

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Саакашвілі також поскаржився, що кожен марш його прихильників супроводжувалася провокаціями. Останній ледь не завершився захопленням Жовтневого палацу біля Майдану Незалежності. "Тому, коли ми будемо робити ці марші, нам потрібен чіткий механізм захисту від провокацій", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, лідер партії "Рух нових сил" Міхеїл Саакашвілі оголосив мораторій на проведення маршів і мітингів. Таке рішення було ухвалене через зіткнення прихильників Саакашвілі біля Жовтневого палацу.