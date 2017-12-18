Саакашвілі оголосив "мораторій" на подальші мітинги
Проте "Рух нових сил" не збирається припиняти свої опозиційні акції.
Лідер партії "Рух нових сил" Міхеїл Саакашвілі оголосив мараторій на проведення маршів та мітингів. Таке рішення було прийнято через вчорашні сутички біля Жовтневого палацу.
Про це в єфірі телеканалу ZIK розповів член політради «Руху нових сил» Іван Лозовий.
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Однак він зазначив, що «Рух нових сил» не припинятиме своїх опозиційних акцій.
«Опозиція – це дуже важлива частина демократії. Політика без опозиції – це авторитаризм і диктатура. Хоча ми знаємо, що Міхеїл Саакашвілі оголосив, що поки що діятиме повний мораторій на подальші марші чи мітинги, з огляду на те, що відбулось вчора», - зауважив Лозовий.
Як повідомляв УНІАН, учасники акції «Марш за імпічмент» намагалися прорватися всередину Жовтневого палацу, щоб облаштувати там свій штаб, але на заваді їм стали правоохоронці. Між мітингувальниками і правоохоронцями сталася штовханина, внаслідок чого постраждали 60 нацгвардійців.