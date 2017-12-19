Саакашвілі вважає, що влада підготувала йому "новорічний подарунок" - спробує депортувати (відео)

Лідер партії "Рух нових сил" Міхеїл Саакашвілі заявив, що на новорічні свята влада України спробує його депортувати.

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Про це він сказав в Апеляційному суді, де розглядали скаргу на арешт його соратника Сивериона Дангадзе. Відповідне відео на своєму YouTube-каналі опублікувала "Страна".

"Вони планують мене депортувати або екстрадувати в Грузію, це однозначно так... Але ми будемо боротися до кінця...", - заявив Саакашвілі.

Як повідомляв УНІАН, Саакашвілі оголосив перерву в масових протестах на період новорічних свят.