Саакашвілі вважає, що влада підготувала йому "новорічний подарунок" - спробує депортувати (відео)
14:07, 19 грудня 2017Політика
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Опальний політик вважає, що Порошенку його депортація "не допоможе".
Лідер партії "Рух нових сил" Міхеїл Саакашвілі заявив, що на новорічні свята влада України спробує його депортувати.
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Про це він сказав в Апеляційному суді, де розглядали скаргу на арешт його соратника Сивериона Дангадзе. Відповідне відео на своєму YouTube-каналі опублікувала "Страна".
"Вони планують мене депортувати або екстрадувати в Грузію, це однозначно так... Але ми будемо боротися до кінця...", - заявив Саакашвілі.
Як повідомляв УНІАН, Саакашвілі оголосив перерву в масових протестах на період новорічних свят.
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