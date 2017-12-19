Справа "чорної роти" Майдану: суд залишив під вартою п’ятьох екс-"беркутівців"

Колегія суддів Святошинського районного суду Києва задовольнила клопотання сторони обвинувачення про подовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою п’ятьох бійців спецпідрозділу МВС «Беркут», обвинувачених у розстрілах людей під час Євромайдану. Як передає кореспондент УНІАН, згідно з рішенням суду, обвинувачених Олександра Маринченка, Сергія Тамтуру, Олега Янішевського, Павла Аброськіна і Сергія Зінченка утримуватимуть у слідчому ізоляторі Києва по 17 лютого.

Слід зазначити, що термін попереднього запобіжного заходу спливе лише 19 січня, однак з огляду на новорічні свята прокурори вирішили завчасно звернутися до суду з клопотанням про його продовження.

Наступне засідання суду з розгляду кримінального провадження проти колишніх працівників «Беркута» розпочнеться об 11.30 26 грудня.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Святошинський райсуд Києва задовольнив клопотання про допит двох громадян Грузії Коби Нергадзе та Олександра Ревазішвілі у кримінальному провадженні за обвинуваченням п’ятьох екс-«беркутівців». Клопотання подавали адвокати обвинувачених. На переконання сторони захисту, зазначені громадяни Грузії можуть надати покази про те, що по мітингувальниках та правоохоронцях вівся вогонь з будівель Національної музичної академії та готелю «Україна».

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Проти допиту цих громадян виступила адвокат потерпілих Євгенія Закревська. Вона вважає, що адвокати екс-«беркутівців» намагаються створити штучні докази невинуватості своїх підзахисних.

Довідка УНІАН. Генеральна прокуратура України у 2014 році передала до суду кримінальне провадження стосовно екс-«беркутівців» Зінченка й Аброськіна за підозрою у вбивстві 39 активістів Майдану.

10 лютого 2016 року в ГПУ заявили про завершення розслідування й направили до суду кримінальне провадження стосовно ще трьох екс-«беркутівців» Маринченка, Тамтури й Янішевського. За даними прокуратури, цим особам інкримінується скоєння теракту, перевищення службових обов’язків, умисне вбивство, замах на вбивство, перешкоджання проведенню мирних мітингів і зборів, викрадення і приховування зброї після вчинення злочину. Кримінальні провадження щодо всіх підозрюваних колишніх бійців «Беркута» об’єднані в одне.