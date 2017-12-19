Генасамблея ООН розглядає новий проект резолюції щодо окупованого Криму

Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй розпочала засідання з розгляду нового проекту резолюції «Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим і м.Севастополь (Україна)». Про це у Twitter повідомив застпуник міністра закордонних справ Сергій Кислиця.

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"У штаб-квартирі ООН розпочалося засідання Генеральної асамблеї, на якому планується схвалення резолюції про ситуацію з правами людини у тимчасово окупованій Автономній Республіці Крим і Севастополі (Україна). Ініційована Україною і внесена за підтримки 40+ країн-членів ООН", - написав Кислиця.

Раніше Постійне представництво України при ООН повідомило у Twitter, що в резолюції підтверджується, що між Україною і Росією існує збройний конфлікт.

Також засуджується «ретроактивне застосування РФ власних законів на окупованій території, а також примусове переведення громадян України в російське громадянство».

Висловлюється вимога, аби Росія виконала проміжне рішення Міжнародного суду ООН щодо відновлення прав і свобод громадян України на півострові. Висловлюється заклик, щоб російська окупаційна влада забезпечила на півострові освітній процес українською і кримськотатарською мовами.

Крім того, засуджується відсутність доступу до Криму для Моніторингової місії ООН з прав людини, незважаючи на відповідний мандат місії, а також міститься прохання підготувати другий тематичний звіт щодо Криму до кінця 72-ї сесії Генасамблеї ООН (вересень 2018 року), а також прохання інформувати 37-му сесію Ради ООН з прав людини щодо ситуації з правами людини в Криму.

У резолюції відзначаються позитивні рішення України в контексті спрощення процедур для безперешкодного доступу до Криму журналістів та правозахисників, а також підтримка Україною ЗМІ та неурядових організацій, які були змушені тимчасово залишити українську територію.

В документі міститься прохання до генерального секретаря ООН Антоніу Гуттеріша координувати дії структур ООН з метою забезпечення імплементації положень цієї резолюції.

Як повідомляв УНІАН, 14 листопада Третій комітет 72-ї сесії Генасамблеї ООН схвалив проект резолюції «Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим і м.Севастополь (Україна)». Українські дипломати після голосування відзначали, що, «незважаючи на величезний тиск з боку Російської Федерації», за документ проголосувала 71 держава, проти - 25, а 77 - утрималися.

Як повідомляв УНІАН, 16 грудня Клімкін підбив підсумки дворічного членства України у Раді безпеки ООН.