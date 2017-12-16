Клімкін підбив підсумки дворічного членства України у Раді безпеки ООН

Міністр закордонних справ Павло Клімкін підбив підсумки діяльності українських дипломатів у Раді безпеки Організації Об'єднаних Націй, де Україна два роки була непостійним членом, наголосивши, що боротьба за цінності та незалежність України продовжиться.

Про це він сказав на брифінгу після засідання Ради безпеки ООН щодо північнокорейської ядерної програми.

Глава МЗС розповів про значення непостійного членства для України у Раді безпеки ООН у 2015-2017 роках. (Україна завершує свою місію в Раді безпеки. З січня 2018 року її місце посяде Польща – УНІАН).

Він нагадав, що обрання України непостійним членом до Ради безпеки ООН збіглося з дуже складним періодом в українській історії.

Україна "зазнала брутальної збройної агресії з боку Росії, яка є постійним членом саме Ради безпеки ООН", - додав міністр.

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Клімкін наголосив, що коли мова йде про російську агресію, то слід розуміти, що мається на увазі "воєнна агресія, традиційна агресія та гібридна агресія".

"Чи ця агресія стала перешкодою для нашої ефективної роботи в ролі члена Ради безпеки? Зовсім ні. Ми вважаємо, що реалізували себе в якості надійного, відповідального, ефективного, зосередженого на результат та принципового члена Ради безпеки, діяльність якого дійсно має глобальне значення", - сказав Клімкін.

"І тепер ми можемо продемонструвати наші досягнення і результати, тому що ми внесли до порядку денного Ради безпеки проблеми про гібридні війни та гібридні способи ведення війни. Цього раніше ніколи не було на порядку денному Ради безпеки. Ми внесли до порядку денного Ради безпеки проблему конфліктів в Європі, увага до яких останнього разу зосереджувалася у зв'язку з ситуацією на Балканах. І ми мали можливість підготувати резолюцію щодо загроз критичній інфраструктурі", - сказав Клімкін.

Він подякував усім друзям, союзникам України та дипломатам, які працюють в ООН, і запевнив, що Україна продовжить боротьбу.

«Я вірю, що питання України, питання цінностей, питання незалежності та нашої боротьби за цінності, безсумнівно, буде на порядку денному Організації Об'єднаних Націй", - наголосив Клімкін.

Як повідомляв УНІАН, раніше Клімкін заявив, що санкції проти олігархів з оточення Путіна змусять РФ погодитися на реальну миротворчу місію на Донбасі.