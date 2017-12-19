Тиск на РФ у питанні окупованого Криму посилюється - Клімкін

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін наголошує, що тиск на Російську Федерацію у питанні окупованого Криму посилюється через серйозне погіршення ситуації з правами людини на півострові. Про це він написав у Twitter, коментуючи схвалення Генасамблеєю ООН оновленої резолюції щодо ситуації з правами людини в АР Крим і Севастополі, яку підтримали 70 країн.

"Ця резолюція щодо Криму - найсильніша. Тиск на Росію у питанні Криму посилюється. Велика подяка всім, хто підтримав. #CrimeaIsBleeding (Крим кровоточить)", - наголосив Клімкін.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Генасамблея ООН схвалила оновлену резолюцію «Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим і м. Севастополь (Україна)».

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"За" проголосували представники 70 країн, "проти" - 26 країн, "утрималися" - 76.

В резолюції підтверджується, що між Україною і Росією існує збройний конфлікт.

Крім того, у документі засуджується «ретроактивне застосування РФ власних законів на окупованій території, а також примусове переведення громадян України в російське громадянство».

Також у резолюції висловлюється вимога, щоб Росія виконала проміжне рішення Міжнародного суду ООН щодо відновлення прав і свобод громадян України на півострові.

Висловлюється заклик, щоб російська окупаційна влада забезпечила на півострові освітній процес українською і кримськотатарською мовами.

Крім того, засуджується відсутність доступу до Криму експертів Моніторингової місії ООН з прав людини.

У резолюції відзначаються позитивні рішення України в контексті спрощення процедур для безперешкодного доступу до Криму журналістів та правозахисників, а також підтримка Україною ЗМІ та неурядових організацій, які були змушені тимчасово залишити українську територію