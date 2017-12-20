Для України важливо виконати рекомендації резолюції ООН щодо Криму – правозахисник

Юрист Української Гельсінської спілки з прав людини Дар'я Свиридова в вважає, що Україні важливо виконати рекомендації резолюції з прав людини в анексованому Криму, яку 19 грудня прийняла Генеральна Асамблея ООН.

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Як сказала правозахисник в коментарі Крим.Реалії, це дасть можливість українській владі показати, що вони борються за кримчан.

«Що важливо, на мій погляд, у цій резолюції – це рекомендації стосовно України. Там говориться, що Україна зобов'язується захищати права і свободи своїх громадян на окупованій території. Ми сподіваємося, що Україна на відміну від Росії буде прислухатися до положень. Крім політичних заяв, що «Крим – це Україна», на жаль, немає реальних дій щодо кримчан. Це стосується і банківських послуг, труднощі пересування через адмінкордон та інше. Якщо Україна виконає рекомендації, то вона покаже, що діє не тільки на словах», – сказала Свиридова.

Правозахисник повідомила, що прийнята резолюція не зобов'язує країни виконувати рекомендації і «марно очікувати, що вони будуть виконуватися Росією».

Генеральна Асамблея ООН 19 грудня схвалила резолюцію з прав людини в анексованому Криму.

В результаті голосування 70 країн виступили «за» ухвалення документа, 26 – проти і 76 утрималися. Проти резолюції виступили Вірменія, Білорусь, Росія, Сирія, Зімбабве та інші країни.

У документі міститься вимога до Росії виконати тимчасові заходи рекомендацій Міжнародного суду ООН про скасування заборони Меджлісу кримськотатарського народу в Криму і забезпечити навчання українською і кримськотатарською мовами на півострові.

Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу ввели низку економічних санкцій.