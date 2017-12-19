МЗС про оновлену резолюцію ООН щодо Криму: наступним кроком має стати деокупація

Міністерство закордонних справ України вітає ухвалення Генеральною асамблеєю ООН оновленої резолюції про порушення прав людини у Криму та заявляє, що наступним кроком має стати деокупація півострова.

Як йдеться у відповідній заяві МЗС, основа для цього сьогодні вже закладена.

У МЗС зазначили, що схвалена сьогодні резолюція «Стан з правами людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь (Україна)» є логічним і послідовним підтвердженням рішучої позиції міжнародної спільноти на підтримку територіальної цілісності України, що була вперше зафіксована у резолюції 68/262, схваленій у 2014 р. та розвинута у резолюції ГА ООН 71/205 у 2016 р.

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«Широка підтримка нашої позиції у питанні Криму свідчить, що міжнародне співтовариство надіслало чіткий сигнал російській окупаційній владі – питання Криму не закрите, світ уважно спостерігає за діями окупанта, а отже винні у переслідуваннях та порушеннях прав кримчан обов’язково нестимуть відповідальність. Держава-агресор має припинити на тимчасово окупованій нею території свавілля та забезпечити дотримання міжнародного права», - наголошують в МЗС.

В Україні щиро вдячні кожній державі, яка віддала свій голос за Резолюцію ГА ООН «Стан з правами людини у Автономній Республіці Крим та місті Севастополь (Україна)». Співавторами резолюції разом з Україною виступили 42 держави з різних континентів (серед них –практично всі країни Євросоюзу, США, Канада, Австралія, Ісландія, Норвегія, Чорногорія, Туреччина, Японія, Кірібаті, Маршалові острови, Мікронезія, Палау та ін.).

«Ми вітаємо, що цього року Генасамблея також висловилась на підтримку зусиль із звільнення Криму з-під російської окупації», - йдеться у заяві.

У міністерстві наголосили, що в контексті ситуації, що склалася у сфері захисту прав людини в Криму внаслідок його незаконної окупації Росією, особливе значення має посилання в резолюції на Женевські конвенції 1949 року та додатковий протокол 1977 року.

Одним з центральних елементів резолюції залишається до сьогодні ігнорований Росією заклик забезпечити безперешкодний доступ міжнародним правозахисним механізмам, включно з Моніторинговою місією ООН з прав людини в Україні, на тимчасово окупований півострів для здійснення моніторингу та звітування про ситуацію відповідно до їхнього мандату.

«Підтримуємо заклик Генасамблеї ООН щодо виконання проміжного рішення (наказу) Міжнародного суду ООН у справі Україна проти РФ від 19 квітня 2017 року, яке досі не виконано Росією. Міжнародне співтовариство має консолідувати зусилля та примушувати РФ до його виконання», - підкреслюють українські дипломати.

Як повідомляв УНІАН, за оновлену резолюцію "Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим і м. Севастополь (Україна)" проголосували 70 країн, утрималося 76 країн, проти проголосували 26, в тому числі Росія, Вірменія, Білорусь, Сербія, Китай, Індія, Казахстан.