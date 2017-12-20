НАЗК відмовилося перевіряти використання службового становища Гелетеєм

Національне агентство України з питань запобігання корупції (НАЗК) відмовилося перевіряти можливе використання службового становища начальником Управління держохорони (УДО) Валерієм Гелетеєм. Він, як раніше зафіксували журналісти програми «Схеми», під час святкування свого ювілею міг використовувати працівників управління у власних інтересах – як обслугу і водіїв. Про це НАЗК повідомило у відповіді на звернення громадської організації «Центр протидії корупції», передає радіо Свобода.

Читайте такожСкандал довкола зйомок весілля сина Луценка: трьох офіцерів УДО притягнули до відповідальності«Згідно з ч. 5 ст. 216 Кримінального кодексу, досудове розслідування злочину за ст. 364 Кримінального кодексу ("зловживання владою або службовим становищем", – ред.) здійснюють детективи Національного антикорупційного бюро України», – йдеться у відповіді Нацагентства.

Водночас у «Центрі протидії корупції» таку відповідь вважають маніпуляцією.

«Позиція НАЗК, що зловживання службовим становищем має розслідувати Національне антикорупційне бюро є маніпуляцією, оскільки у зверненні були викладені чіткі факти не зловживання (що є злочином), а використання свого становища Гелетеєм у приватних цілях (що є порушенням антикорупційного законодавства) та зафіксовано в матеріалах журналістського розслідування. Відповідно до закону, НАЗК мало право винести припис Гелетею, однак НАЗК закрило очі на явне порушення закону», – прокоментував відповідь агентства юрист «Центру протидії корупції» Андрій Савін.

Раніше «Центр протидії корупції» звернувся до Адміністрації президента (АП) з проханням провести службове розслідування стосовно можливого використання свого службового становища Гелетеєм. Однак в АП відмовилися проводити службове розслідування і передали звернення до НАЗК.

Раніше журналісти повідомляли про те, що 28 серпня працівники Управління держохорони виконували функції обслуги на святкуванні 50-річного ювілею свого керівника Валерія Гелетея. Зокрема, держохоронці звіряли списки запрошених, були паркувальниками і почесною вартою, зустрічаючи гостей свята у парадній формі та віддаючи їм честь. Вартові-держслужбовці несли службу на приватному заході свого керівника до останнього відвідувача.

Особисто Валерій Гелетей у відповідь журналістам програми «Схеми» заявив, що не бачить у цьому жодних суперечностей: «Там, де присутні перші особи, завжди є людина, яка віддає честь, це порядок для військовослужбовців. Тому тут немає жодних порушень».

Водночас у «Центрі протидії корупції» зауважили, що «відповідно до вимог законодавства, здійснення військовослужбовцями УДО таких дій, як приймання подарунків і квітів від гостей, чергування в парадному військовому форменому одязі при вході у заклад святкування, містять виключно ознаки обслуговування, а не забезпечення безпеки».

УДО, серед іншого, забезпечує охорону прем’єр-міністра, голови Верховної Ради, голови Верховного суду, генерального прокурора, що прибули на святкування. При цьому сам Валерій Гелетей як очільник цього управління не є охоронюваною законом особою: супровід держохорони не передбачений ані для нього, ані для членів його родини.

Всупереч цьому, він залучав працівників УДО не тільки з метою власної фізичної охорони, а й як приватних водіїв для своєї родини. Журналісти «Схем» зафіксували, як один з держохоронців Олександр Зубко підвозив на святкування дружину, молодшого сина і невістку Гелетея.

Виявилося, що членів родини очільника УДО він возить систематично, наприклад, відвозить та забирає сина свого начальника зі школи.