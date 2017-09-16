Гелетей вибачився перед журналістом за напад охоронців на знімальну групу

За фактом нападу співробітників Управління державної охорони (УДО) на журналіста програми "Схеми" Михайла Ткача розпочато внутрішнє розслідування, повідомили у прес-службі відомства.

Читайте такожЖурналіст заявив про напад охоронців біля ресторану, в якому знаходився ПорошенкоЗазначається, що начальник Управління державної охорони Валерій Гелетей зателефонував до головного редактора "Радіо Свобода" Інни Кузнєцової і вибачився перед Михайлом Ткачем за поведінку співробітників. Також він повідомив, що із самого ранку намагався зв'язатися з журналістом.

"Валерій Гелетей запросив Михайла Ткача на зустріч у будь-який зручний для нього час", - додали в прес-службі УДО.

"За фактом інциденту розпочато внутрішнє розслідування, на час якого його фігуранти тимчасово відсторонені від виконання обов'язків", - наголосили в УДО, додавши, що у разі встановлення порушень, винні будуть покарані.

Нагадаємо, інцидент стався у ніч на 16 вересня у Конча-Заспі біля одного з ресторанів, в якому перебували президент Петро Порошенко, прем'єр-міністр Володимир Гройсман, віце-спікер Ірина Геращенко та ціла низка політиків. Журналіст повідомив, що на нього та оператора напали співробітники УДО, намагаючись завадити зйомці.