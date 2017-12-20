Саакашвілі пояснив, чому Путін порівнює його з Навальним

Колишній губернатор Одеської області і лідер "Руху нових сил" (РНС) Михайло Саакашвілі порівняв себе з російським опозиціонером Олексієм Навальним.

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Саакашвілі в інтерв'ю DW.com висловив думку, що у Путіна є чіткі асоціації між ним і головним російським опозиціонером Навальним.

«Ось він представляє, що в черговий раз садить Навального, а потім в центр Москви приходить велика юрба молодих симпатичних людей, голими руками нападають на його спецназ, забирають Навального і прямо на руках заносять його в Кремль. І у нього починається істерика, коли він представляє, що в якийсь момент його поліція не чинитиме опору, а людей буде так багато, що вони його просто зметуть. Ось це перша асоціація. Друга пов'язана з тим, що суд мене випустив. Це для нього теж повна катастрофа! Що якийсь суддя посміла не підкорятися президенту країни. А в Росії це теж рано чи пізно може статися. І третя асоціація - що існують люди, які його не бояться. Ось у них немає грошей, влади. Він їх десять разів уже переміг, а в одинадцятий раз вони знову десь виникають. Зокрема, я. А ситуація, яку він не контролює, ситуація, у якій він не може все купити або всіх заплутати, для нього реально є величезною проблемою», – пояснив Саакашвілі.

На його думку, в даному випадку, Путін виявився солідарний з Порошенком не тому, що він любить Порошенко, а тому що поставив себе на його місце. «Він вважав для себе дуже небезпечним "кольорові революції". А ось ця історія, коли натовп може просто кинути виклик правоохоронній системі - це ще гірше, ніж "помаранчева революція"! Тому що він взагалі не знає, що з цим робити», – зазначив Саакашвілі.