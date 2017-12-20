Саакашвілі не прийде на допит до СБУ з двох причин

Колишній президент Грузії Міхеїл Саакашвілі не зможе з'явитися на допит до Служби безпеки України 22 грудня.

"У нас 22 грудня апеляція на 11:15, тому ми не можемо піти на допит, це – перше, друге – повісток ніяких ми не отримували", - заявив адвокат опального політика Руслан Чорнолуцький, передає "Українська правда".

Крім того, за словами юриста, повістка на допит за законом має прийти за 3 дні до його проведення, але такої повістки сторона Саакашвілі поки що не отримував "ані на руки, ані поштою, ані на Міхеїла адресу на Костьольній, 7, ані на мою адресу для листування".

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"Ми не відмовляємося йти на допит, ми готові це зробити, але тоді, коли прийде до нас повістка", - зазначив Чорнолуцький.

Він розповів, що йому вже дзвонили з СБУ й пропонували прийти на допит 22 грудня, але він їм сказав, що нажаль у цей день Саакашвілі не зможе через апеляцію, розгляд якої може затягнутися на 8 годин.

"Тепер ми очікуємо інший день від СБУ й ми очікуємо повістку, яка прийде поштою", - додав адвокат.

Щодо повідомлень в ЗМІ, що Саакашвілі отримав документи на виїзд до Нідерландів, Чорнолуцький сказав: "Я нічого про це не знаю".