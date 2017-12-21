Гройсман підтвердив затримання агента російських спецслужб у Кабміні

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман підтвердив затримання у секретаріату Кабінету міністрів посадовця, що тривалий час працював на ворожу державу.

Про це йдеться в повідомленні голови уряду на сторінці у Facebook.

«Спільно зі службою Безпеки України виявили в Секретаріаті КМУ чиновника, який тривалий час працював в інтересах ворожої держави. Сьогодні його затримано. Дякую працівникам СБУ за професійність та пильність», – йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією СБУ, викрито чиновника секретаріату Кабміну у діяльності в інтересах спецслужб країни-агресора.

Правоохоронці встановили, що чиновник був завербований російськими спецслужбами під час довготривалого закордонного відрядження. "Оперативники задокументували, що посадовець за завданням російських кураторів збирав за допомогою спеціального обладнання інформацію про діяльность урядових структур", - йдеться у повідомленні.