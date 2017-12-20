СБУ викрила працівника Кабміну, який шпигував на користь Росії (фото, відео)

Співробітники контррозвідки Служби безпеки України викрили чиновника секретаріату Кабміну у діяльності в інтересах спецслужб країни-агресора. Про це повідомили у прес-службі СБУ.

Правоохоронці встановили, що чиновник був завербований російськими спецслужбами під час довготривалого закордонного відрядження.

"Оперативники задокументували, що посадовець за завданням російських кураторів збирав за допомогою спеціального обладнання інформацію про діяльность урядових структур", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, отримані дані зловмисник передавав кураторам через електронні канали зв’язку.

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"За сприяння керівництва українського уряду агента російських спецслужб співробітники СБУ затримали на робочому місці", - додали в СБУ.

У рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України, тривають першочергові процесуальні дії, зокрема обшуки за місцями роботи та проживання чиновника.

Затриманому оголошено про підозру в скоєння злочину.