Робота шпигуна спецслужб РФ останнім часом була "під ковпаком" – представник Кабміну

Затриманим Службою безпеки України (СБУ) співробітником Кабміну, є помічник прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана, Станіслав Єжов.

Про це в коментарі "112 Україна" повідомив представник Кабінету міністрів у Верховній Раді України Вадим Денисенко.

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"Інформація про те, що ця людина може займатися протиправною діяльністю, була відома досить давно, і його робота останнім часом була, що називається, "під ковпаком", – зазначив Денисенко.

На питання, чи дійсно затриманим є Станіслав Єжов, Денисенко відповів ствердно.

За інформацією ЗМІ, Єжов супроводжував Гройсмана на всіх міжнародних зустрічах і у всіх поїздках. Також повідомляється, що раніше Єжов працював у посольстві України в США, а також в Адміністрації президента України.

Раніше повідомлялося, що співробітники контррозвідки СБУ викрили чиновника секретаріату Кабміну на діяльності в інтересах спецслужб країни-агресора. Зазначалося, що чиновник був завербований російськими спецслужбами під час тривалого закордонного відрядження. За завданням російських кураторів чиновник збирав з допомогою спеціального устаткування інформацію про діяльність урядових структур. Отримані дані зловмисник передавав кураторам через електронні канали зв'язку.

В рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України, тривають першочергові процесуальні дії, зокрема обшуки за місцем роботи та проживання чиновника. Затриманому оголошено про підозру у скоєнні злочину.