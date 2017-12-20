"Щур в окулярах": ЗМІ розповіли про викриття перекладача Гройсмана у роботі на спецслужби РФ

СБУ затримала за співпрацю з Кремлем заступника керівника протоколу прем'єр-міністра України Станіслава Єжова, який відповідав серед іншого за переклад зустрічей з іноземними делегаціями і виступав в якості особистого перекладача Володимира Гройсмана.

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Про це повідомляє «Обозреватель» з посиланням на власні джерела.

Раніше Єжов працював у посольстві України в США, а також в Адміністрації президента України. З прем'єром він почав працювати ще в парламенті, і пізніше разом з ним перейшов в уряд.

Він супроводжував Гройсмана на всіх міжнародних зустрічах і у всіх поїздках.

"Чиновник мав доступ до досить вузької інсайдерської інформації Кабінету міністрів. Він користувався повагою. Він дуже відповідально, сумлінно і творчо працював на російські спецслужби", - прокоментував затримання начальник департаменту контррозвідки СБУ Олексій Петров.

"Він передавав інформацію, викрадав документи, підслуховував новини, шукав інформацію серед колег і справно передавав її російським спецслужбам, своїм кураторам, на яких він працював. Така справжня криса в окулярах", - додав він.

Чиновник був затриманий на робочому місці. Йому вже оголосили підозру у вчиненні злочину і відвезли в СІЗО.