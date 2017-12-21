Білий дім дав офіційний коментар щодо постачання летальної зброї Україні

Державний департамент США схвалив експортну ліцензію для України на купівлю деяких легких озброєнь і стрілецької зброї у виробників США. Про це повідомила прес-секретар Хезер Науерт, передає Reuters.

При цьому, як показують записи департаменту, Україна закуповувала невеликі кількості цих видів зброї протягом декількох років, як до, так і після російської анексії Кримського півострова в 2014 році.

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Департамент повідомив Конгрес про рішення від 13 грудня, сказала Науерт, додавши, що уряд США не продавав зброю безпосередньо київському уряду, а дозволив Україні купувати у виробників США.

"За попередніх двох адміністрацій, уряд США схвалював експортні ліцензії для України, тому тут нічого нового", - пояснила вона.

Ліцензія розповсюджується на зброю у таких категоріях, як напівавтоматична і автоматична вогнепальна зброя, аж до зброї калібру 50 одиниць. Вона також включає в себе бойові дробовики, глушники та військові приціли.

Науерт зазначила, що уряд США не надав Україні смертоносного захисного спорядження і не виключав цього. Американські експортери можуть подати заявку на прямі комерційні ліцензії на продаж у будь-який час, і вони будуть розглянуті Держдепартаментом у кожному конкретному випадку, підкреслила вона.

Як повідомляв УНІАН, Канада дозволила постачання летального зброї Україні.