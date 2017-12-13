Канада дозволила постачання летальної зброї Україні

Канада внесла Україну до списку країн, яким дозволено поставляти летальну зброю, повідомила урядова Canada Gazette.

Експорт автоматичного ручної стрілецької зброї з Канади заборонений в тому випадку, якщо держава імпорту не включена в даний список.

Зараз у списку знаходяться 39 країн, в основному, члени НАТО, а також Австралія, Ботсвана, Чилі й інші.

Читайте такожКомітет канадського парламенту рекомендує надати Україні летальну зброю

За даними газети, метою цього кроку є «підтримка двосторонніх відносин Канади з Україною» та надання можливості «канадським експортерам подавати заявку на експорт певних видів стрілецької зброї, забороненої зброї та заборонених пристроїв в Україну».

У свою чергу Президент України Петро Порошенко подякував США і Канаді за надання підтримки в сфері безпеки, зокрема, за включення Канадою України до списку країн, в які дозволено постачання автоматичної стрілецької зброї.

Про це глава держави повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Як і домовлялися, Сполучені Штати санкціонували безпекову допомогу нашій державі, а Канада включила Україну до Контрольного переліку країн, до яких дозволено поставку автоматичної зброї. Шлях до посиленої оборонної допомоги Україні відкрито», - зазначив Порошенко.

«Вдячний Вашингтону та Оттаві за потужний і вчасний сигнал підтримки! Єдиним фронтом продовжуємо зміцнювати наше безпекове партнерство для протидії агресії та відновлення суверенітету і територіальної цілісності України», - написав президент.

Напередодні президент США Дональд Трамп підписав оборонний бюджет США на 2018 рік, в якому передбачається виділення 350 млн доларів для надання безпекової допомоги Україні та заходи щодо протистояння російській агресії.