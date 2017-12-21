"Тонкий хід": Росія знову влаштувала істерику через постачання зброї Україні зі США
11:08, 21 грудня 2017Політика
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Державний департамент США схвалив експортну ліцензію для України на купівлю деяких легких озброєнь і стрілецької зброї у виробників США.
У Росії такий крок США назвали "безответственным" / УНІАН
У Росії назвали рішення США про продаж зброї Україні "тонким, безвідповідальним ходом". Таку заяву зробив голова комітету Держдуми з оборони Володимир Шаманов, передають "РИА Новости".
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"Тонкий, безвідповідальний хід, можна так прокоментувати", - заявив російський чиновник.
Як повідомляв УНІАН, державний департамент США схвалив експортну ліцензію для України на закупівлю озброєння. Як пояснили в Білому домі, нічого нового немає в списку, адже Україна і раніше купувала зброю даних видів, і уряд США безпосередньо не надало Україні летальне озброєння.
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