"Тонкий хід": Росія знову влаштувала істерику через постачання зброї Україні зі США

У Росії назвали рішення США про продаж зброї Україні "тонким, безвідповідальним ходом". Таку заяву зробив голова комітету Держдуми з оборони Володимир Шаманов, передають "РИА Новости".

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"Тонкий, безвідповідальний хід, можна так прокоментувати", - заявив російський чиновник.

Як повідомляв УНІАН, державний департамент США схвалив експортну ліцензію для України на закупівлю озброєння. Як пояснили в Білому домі, нічого нового немає в списку, адже Україна і раніше купувала зброю даних видів, і уряд США безпосередньо не надало Україні летальне озброєння.