Російський шпигун у Кабміні: у Кремлі заявили, що не мають жодної інформації

У Кремлі заявили, що читали новину про затримання чиновника секретаріату Кабінету міністрів України, який шпигував на Росію, але конкретною інформацією не володіють.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це сказав журналістам прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков.

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«Новини ми читали, але ніякої інформації ми не маємо у своєму розпорядженні, тому я нічого конкретного не можу вам сказати», - сказав Пєсков.

Як повідомляв УНІАН, 20 грудня Служба безпеки України заявила про викриття чиновника секретаріату Кабміну, який діяв в інтересах спецслужб РФ. Правоохоронці встановили, що чиновник був завербований під час тривалого відрядження в РФ.

Оперативники СБУ задокументували, що чиновник за завданням російських кураторів збирав за допомогою спеціального обладнання інформацію про діяльність урядових структур, отримані дані він передавав кураторам через електронні канали зв'язку.