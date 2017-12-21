У Запоріжжі СБУ проводить понад 100 обшуків за підозрою у зв'язках із "ДНР"

Сьогодні, 21 грудня, співробітники столичного управління СБУ проводять ряд обшуків у місцевих чиновників.

Як повідомили УНІАН джерела в столичному СБУ, зокрема слідчі дії проводяться за місцем проживання, в робочих кабінетах силовиків немає.

В цей момент проводяться обшуки в будинку у заступника мера Запоріжжя Анатолія Пустоварова, його помічників, а також у заступника голови Запорізької облради Владислава Марченка.

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Як повідомили УНІАН джерела в СБУ, загалом одночасно проводиться близько 100 обшуків за різними адресами.

У мерії та облраді поки що офіційно цю інформацію не коментують. В УСБУ в Запорізькій області УНІАН підтвердили факт проведення слідчих дій.

При цьому, як стало відомо УНІАН із власних джерел, запорізьких високопосадовців і їхніх помічників підозрюють у можливих зв'язках зі структурами, які фінансують бойовиків «ДНР», а також передачі закритої інформації на непідконтрольну Україні територію.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 20 грудня, в Мелітополі Запорізької області при отриманні хабара в 1,5 тис дол. затримали двох прокурорів.