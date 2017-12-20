Комплект шин і $3 тисячі: у Чернівецькій області прокурор попався на хабарі

У Чернівецькій області правоохоронці затримали прокурора Кіцманської прокуратури, якого підозрюють у вимаганні неправомірної вигоди у розмірі 3 тис. дол. та чотирьох автомобільних шин.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив речник Генпрокуратури Андрій Лисенко.

Він зазначив, що затримання прокурора відбулося учора, 19 грудня приблизно о 18.00.

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За його словами, прокурор вимагав 3 тис. дол. та чотири автомобільні шини у чоловіка, який підозрювався у вчиненні злочину. Посадовець пообіцяв йому, що в разі надання неправомірної вигоди він сприятиме в уникненні покарання.

«Завдяки злагодженій та оперативній роботі працівників Генеральної інспекції Генпрокуратури та Служби безпеки України було встановлено факт вимагання прокурором Кіцманської прокуратури Чернівецької області неправомірної вигоди. Через свого посередника від вимагав у підозрюваного кошти у сумі 3 тис. дол. та чотири автомобільні шини за рішення, яке би допомогло підозрюваному уникнути покарання. Прокурора затримано, триває досудове розслідування», - повідомив Лисенко.