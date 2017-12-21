Затриманий чиновник Кабміну працював на російські спецслужби не менше двох років - Геращенко

Затриманий за співпрацю зі спецслужбами РФ чиновник секретаріату Кабінету міністрів України Станіслав Єжов працював на російські спецслужби не менше двох років.

Як передає кореспондент УНІАН, про це народний депутат від “Народного фронту” Антон Геращенко сказав журналістам, відповідаючи на запитання, який час цей чиновник співпрацював з російськими спецслужбами та скільки часу Служба безпеки України вже веде цю справу.

“Наскільки мені відомо, не менше двох років він працював на російські спецслужби”, - сказав депутат.

За словами Геращенка, прем’єр-міністр України Володимир Гройсман раніше був поінформований керівництвом контррозвідки та СБУ про те, що в його оточенні є людина, яка “жене інформацію на Росію”.

“Цю людину спеціально дезінформовували і перехоплювали його повідомлення, які він робив до Російської Федерації. Фактично, всі перемовини прем’єр-міністра Гройсмана, у яких брав участь Єжов, він оформлював у вигляді доповідних записок і передавав Російській Федерації”, - пояснив він.

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Крім того, сказав Геращенко, відомо, що чиновника завербували російські спецслужби під час роботи у Посольстві України в США.

“У нього дружина росіянка”, - додав депутат і не виключив, що Єжова залякували питаннями, пов’язаними з дружиною чи можливістю якоїсь компрометації.

Як повідомляв УНІАН, 20 грудня Служба безпеки України заявила про викриття чиновника секретаріату Кабміну, який діяв в інтересах спецслужб РФ. «Співробітники контррозвідки Служби безпеки України викрили чиновника секретаріату Кабміну на діяльності в інтересах спецслужб країни-агресора. Правоохоронні органи встановили, що чиновник був завербований російськими спецслужбами під час тривалого закордонного відрядження», - говорилося в повідомленні СБУ.

Оперативники СБУ задокументували, що чиновник за завданням російських кураторів збирав за допомогою спеціального обладнання інформацію про діяльність урядових структур, отримані дані він передавав кураторам через електронні канали зв'язку. «За сприяння керівництва українського уряду агента російських спецслужб співробітники СБУ затримали на робочому місці», - повідомили в СБУ.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України. Затриманому оголошено про підозру.

У Кремлі заявили, що читали новину про затримання чиновника секретаріату Кабміну України, але конкретною інформацією не володіють.