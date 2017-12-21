Нардеп розповів, який законопроект спричинив протистояння між "БПП" і "Народним фронтом"

15:10, 21 грудня 2017
Політика
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"Є норми Конституції, через які наша фракція не може дозволити собі переступити", - сказав депутат із "Народного фронту".

Засідання ВР 21 грудня / Фото УНІАН

Протистояння між фракціями «Блок Петра Порошенка» та «Народний фронт» сьогодні на засіданні парламенту виникло через президентський законопроект щодо повноважень місцевих органів влади у сфері земельних відносин.

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Як передає кореспондент УНІАН, «БПП» наполягає на включенні до порядку денного роботи і розгляді кількох президентських законопроектів, серед яких проект закону №7363 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо стимулювання створення та діяльності дрібних фермерських господарств і деконцентрації повноважень у сфері земельних відносин».

Депутат від «Народного фронту» Леонід Ємець наголосив, що фракція не голосує за включення законопроекту № 7363 до порядку денного, оскільки вважає його норми такими, що порушують Конституцію.

«Ми завжди стояли на принципах децентралізації, але є норми Конституції, через які наша фракція не може дозволити собі переступити», - сказав він.

За словами Ємця, даним законопроектом пропонується, що «органи місцевого самоврядування приймають рішення, в тому числі про зміну цільового призначення землі, яка знаходиться поза межами, на якій розташований орган місцевого самоврядування».

Він зазначив, що у статтях 142 і 143 Конституції визначено, що органи самоврядування управляють лише майном, що перебуває у їхній комунальній власності.

«Норми Конституції не дозволяють в такому вигляді приймати такий закон», - наголосив депутат.

Як повідомляв УНІАН, ранкове засідання Верховної Ради було достроково закрито через протистояння між фракціями «БПП» та «Народний фронт».

Протистояння полягає у тому, що «БПП» наполягає на включенні до порядку денного і розгляді кількох президентських законопроектів, а фракція «Народного фронту» не підтримує їх.

Водночас «БПП» не підтримує проект закону про дисциплінарний статут Нацполіції, в ухваленні якого зацікавлений «Народний фронт».

Депутати декілька разів голосували за ухвалення проекту закону про дисциплінарний статут Нацполіції (№4670) у другому читанні, але було недостатньо голосів, оскільки з фракції «БПП» голосували не більш як 40 народних депутатів. В результаті було проголосовано за направлення даного законопроекту на повторне друге читання.

Як повідомляв УНІАН, Рада відкликала депутатський законопроект про антикорупційний суд.

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