Рада відкликала депутатський законопроект про антикорупційний суд

Верховна Рада України відкликала депутатський проект закону про антикорупційний суд щоб президент Петро Порошенко міг внести свій варіант законопроекту.

Як передає кореспондент УНІАН, за відкликання законопроекту №6011 “Про антикорупційні суди” авторами якого є, зокрема народні депутати України Єгор Соболєв, Оксана Сироїд, Сергій Лещенко, проголосували 235 народних депутатів.

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Голова парламенту Андрій Парубій наголосив, що президент звернувся до ВР, щоб цей законопроект був відкликаний, що дало б йому змогу внести свій проект з цього питання.

Як повідомляв УНІАН, 8 листопада президент України Петро Порошенко надіслав голові Верховної Ради Андрію Парубію листа з пропозицією вжити передбачених регламентом ВР заходів для відкликання законопроекту № 6011 «Про антикорупційні суди», а також якнайшвидше доручити голові профільного комітету утворити робочу групу з напрацювання відповідного законопроекту з урахуванням рекомендацій Венеціанської комісії.

За словами Порошенка, подання та реєстрація нового законопроекту про Антикорупційний суд є неможливими через законопроект № 6011, який все ще залишається включеним до порядку денного сесії ВР попри рекомендації Венеціанської комісії його відкликати.

9 листопада парламент тричі голосував за відкликання законопроекту «Про антикорупційні суди» з порядку денного сесії, проте безуспішно.

15 грудня Порошенко заявив, що внесе наступного тижня на розгляд парламенту законопроект про Антикорупційний суд.

У Венеціанській комісії вважають, що єдиним шляхом у боротьбі з корупцією на високому рівні в Україні має стати швидке створення високого спеціалізованого Антикорупційного суду, як це передбачено законом «Про судоустрій і статус суддів», судді якого будуть обрані за прозорою процедурою за участю міжнародної спільноти.

Створення Антикорупційного суду є однією з умов продовження співпраці України та її ключевого кредитора - Міжнародного валютного фонду. 8 грудня у МВФ закликали Верховну Раду ухвалити законопроект про Антикорупційний суд як першочерговий.