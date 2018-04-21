Абсолютна більшість не підтримує відставки Тарасюка–Гриценка

Абсолютна більшість користувачів Інтернет-сторінки агентства не підтримує відставку Бориса Тарасюка та Анатолія Гриценка з посад міністра закордонних справ та міністра оборони. За відставку висловилося трохи менш як 11 відсотків відвідувачів УНІАН-сайту. Таких, що підтримують відставку лише одного з міністрів, майже не виявилося.

Запитання на веб-сторінці сформульоване таким чином: “Чи підтримуєте Ви відставку Тарасюка та Гриценка?”

“Ні” сказали 86,3%;

“Так” – 10,9%;

“Підтримую відставку лише Тарасюка” – 1,6%;

“Підтримую відставку лише Гриценка” – 0,3%;

“Не знаю” – 0,8%;

“Свій варіант” – 0,2%.

Власних варіантів виявилося небагато. Серед них, зокрема, такі: “У відставку потрібно відправити Ющенка – як рідкісного бездару, що втратив за короткий проміжок часу все, що було здобуто на Майдані”; “У жодному разі! Гаплик буде і нашим Збройним Силам, і нашим євромріям”; “Відставити всіх!”

Загалом на запитання УНІАН відповіло 3455 відвідувачів (станом на 16 листопада, 18.00). Опитування триває: дивіться українськомовну та російськомовну версії сайту.