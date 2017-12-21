У Харкові суд відмовився випустити з СІЗО соратника Медведчука

Апеляційний суд Харківської області відмовив у задоволенні скарги на арешт екс-депутата міської ради VI-VII скликань Андрія Лесика, який підозрюється у сепаратизмі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі суду, Лесик брав участь у засіданні, яке відбулося сьогодні, 21 грудня, в режимі відеозв’язку із Харківської установи виконання покарань (№27).

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Заслухавши всі сторони, суд вирішив залишити ухвалу судді Київського районного суду про обрання Лесику запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права визначення застави без змін.

Як повідомляв УНІАН, у травні 2016 року Харківська міська рада ухвалила рішення достроково припинити повноваження депутата Лесика, обраного за списками партії «Відродження».

Йому була оголошена підозра за ч. 2 ст. 110 КК України (посягання на територіальну цілісність та недоторканність України особою, яка є представником влади).

За попередніми даними досудового розслідування, що проводиться слідчими Служби безпеки України, він, будучи депутатом, «здійснював заклики до зміни меж території держави».

Після оголошення підозри Лесик переховувався від слідства та не з'являвся на виклики ані слідчого, ані суду. Його оголосили в розшук.

15 грудня підозрюваний був затриманий на території Луганської області.

Згодом Київський райсуд Харкова обрав Лесику запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на термін до 6 лютого без права внесення застави.

Як повідомляв УНІАН, раніше охоронцям Медведчука підготували підозри за напад на журналістів "Схем".