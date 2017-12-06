Охоронцям Медведчука підготували підозри через напад на журналістів "Схем"

Через напад на журналістів програми "Схеми" чотирьом охоронцям Віктора Медведчука підготували підозри, одну з них погодили.

Як пише Радіо Свобода, про це повідомив заступник начальника головного слідчого управління Нацполіції Руслан Дударець під час засідання комітету ВР з питань свободи слова та інформаційної політики, де були заслухані проміжні результати розслідування щодо нападу охоронців Медведчука на знімальну групу програми "Схеми".

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"Нами були проведені необхідні слідчі дії, опрацьоване відео. Ми направили чотири підозри в прокуратуру. Одну з них погодили. Щодо трьох інших прокуратура визначається, яким об’ємом доказів буде доводитися вина осіб, яких ми вважаємо підозрюваними у вчиненні злочину, передбаченого статтею про "перешкоджання законній професійній діяльності журналістів". Зараз визначаємося, що була група осіб, які перешкоджали. Бо там один як старший між ними керував діями інших", - розповів Дударець.

Перший заступник керівника Київської місцевої прокуратури №9 Євген Малий під час засідання повідомив, що матеріали розслідування передадуть до суду, ймовірно, у січні 2018 року.

Нагадаємо, увечері 7 листопада біля VIP-терміналу аеропорту "Київ" поблизу Жулян, коли туди прилетів приватний борт Віктора Медведчука, його охоронці скоїли напад на знімальну групу "Схем", яка перебувала там з метою зафіксувати прямі перельоти Медведчука до Росії. Віктор Медведчук, як уповноважений державою на ведення переговорів щодо звільнення заручників, має на це виняткове право. Однак, як виявили журналісти, він користується цим правом також і з приватних питань.