Євросоюз продовжив економічні санкції проти Росії

16:24, 21 грудня 2017
Політика
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Санкції проти Росії було продовжено через її агресію щодо України.

Санкції ЄС проти Росії продовжено / фото shutterstock.com

Європейський Союз формально затвердив рішення ще на півроку продовжити чинність економічних санкцій проти Росії через її агресію стосовно України.

Як передає власний кореспондент УНІАН, відповідне рішення було ухвалено сьогодні у Брюсселі за письмовою процедурою.

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Політичне рішення про продовження санкцій проти РФ було ухвалено 14 грудня на рівні глав держав та урядів країн-членів ЄС під час останнього саміту Євросоюзу, що відбувся у Брюсселі.

Довідка УНІАН. У 2014 року ЄС запровадив проти РФ економічні санкції, спрямовані на конкретні сектори економіки. У березні 2015 року лідери ЄС вирішили пов’язати ці санкції до виконання Мінських домовленостей. Після цього ЄС неодноразово продовжував чинність цих санкцій на півроку. Термін дії чинних обмежувальних заходів спливає 31 січня 2018 року.

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Теги: #санкції проти Росії#санкції ЄС проти Росії