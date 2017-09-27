Санкції Євросоюзу проти РФ зупинили розповсюдження "Новоросії" в Україні – посол ЄС в Росії

Очільник представництва ЄС в Росії Вігаудас Ушацкас заявив, що санкції Євросоюзу проти РФ зупинили розповсюдження проекту «Новоросія» на більшу територію України, пише «КоммерсантЪ».

За його словами, у ЄС був вибір для відповіді на нелегальні дії Росії щодо України: надати Україні військову допомогу, або не робити нічого.

«Було вирішено відповісти дипломатичним шляхом. Адже мета санкцій - вплинути на дії країни. І в цьому сенсі я переконаний, що санкції зіграли превентивну роль. Згадайте: ще три роки тому ми чули не тільки з вуст «незалежних» експертів, а й від серйозних політичних діячів слово «Новоросія». Цей проект повинен був охопити мало не значну частину території України. Але сьогодні ми про нього не чуємо, і я думаю, що це в тому числі і результат дії західних санкцій. Це перше», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН раніше, посол України в Австрії Олександр Щерба звинуватив відомого австрійського підприємця Ганса-Петера Хазельштайнера у підтримці російської агресії проти України. Про це посол написав на своїй сторінці у Facebook.

«21 вересня відомий австрійський підприємець Ганс-Петер Хазельштайнер у своєму інтерв'ю газеті "Die Presse", по суті, підтримав путінську агресію в Україні», - зазначив Щерба.