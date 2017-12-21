СБУ викрила підполковника, який працював на спецслужби Росії
Старший консультант-експерт одного з центральних підрозділів передавав службову інформацію Росії.
Служба безпеки України задокументувала факти протиправної діяльності підполковника СБУ, який працював на спецслужби Росії. Про це йдеться в коментарі заступника начальника Головного слідчого управління СБУ Віталія Маякова, розміщеному на сайті відомства.
«Системна робота СБУ з протидії підривній діяльності російських спецслужб триває і в саме ці хвилини проводиться документування протиправної діяльності ще одного громадянина України, який діяв на шкоду національним інтересам на користь російських спецслужб», - заявив він.
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«На жаль, ним виявився наш співробітник у званні підполковник», - додав Маяков.
Він підкреслив, що досудове розслідування триває.
Крім того, у прес-центрі СБУ додали, що викритий старший консультант-експерт одного з центральних підрозділів Служби передавав службову інформацію представникам країни-агресора.
Він також надавав спецслужбам РФ допомогу у проведенні розвідувально-підривної діяльності на шкоду національній безпеці України.
«Під час обшуків за місцями постійного та тимчасового проживання зловмисника співробітники СБ України виявили ноутбуки і планшети з доказами листування та передачі інформації російським спецслужбам», - йдеться в повідомленні СБУ.
Також під час обшуків вилучено пістолет «ТТ», дві гранати Ф-1 та понад сімсот набоїв різного калібру. У рамках відкритого кримінального провадження тривають невідкладні слідчі дії.
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