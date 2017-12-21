Барна, який виносив Яценюка, виявився фігурантом трьох кримінальних проваджень

Народний депутат Олег Барна з Тернопільської області (округ №167, Блок Петра Порошенка), був фігурантом трьох кримінальних проваджень, передає Українська правда.

Громадський рух ЧЕСНО, займаючись пошуками кримінального минулого нардепів, знайшов у Судовому реєстрі кримінальну справу №1-95/10, де Олега Барну звинувачують в нанесенні побоїв та заподіяння легкого тілесного ушкодження службовій особі у зв’язку з його службовою діяльністю (частина 2 статті 350 КК України).

Читайте такожБійка, голосування за законопроекти щодо Донбасу та димова шашка: як минуло засідання Ради (фоторепортаж)

За даними Судового реєстру, у березні 2010 року Олег Барна зайшов до кабінету очільника Чортківської районної державної адміністрації Тараса Капусти. З ним і відбувся конфлікт.

Гусятинський районний суд визнав винним Барну і призначив йому три роки обмеження волі. Пізніше - після апеляції Барни - вирок суду був змінений на один рік умовно.

Ще про два випадки Громадському руху ЧЕСНО Барна розповів у коментарі. Один випадок стосувався ляпаса першому заступнику РДА Любомиру Хруставці у 2006 році. Другий випадок стався через невиплату зарплати. Утім, за словами нардепа, Комісія обласної ради встановила, що зарплата не виплачувалася з вини казначейства.

У грудні 2015 року Барна під час виступу у Верховній Раді Арсенія Яценюка, який тоді очолював уряд, подарував йому букет квітів, перев'язаних чорною траурною стрічкою, після чого підхопив його на руки і спробував винести. Йому стали на заваді інші нардепи, після чого зчинилася бійка.

Як повідомляв УНІАН, раніше трьом активістам оголосили підозру у побитті Барни яйцями.