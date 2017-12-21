Трьом активістам оголосили підозру у побитті нардепа яйцями (фото, відео)

Поліція повідомила про підозру в побитті курячими яйцями народного депутата Олега Барни активістам "Автомайдану" Сергію Хаджинову, Олегу Пушаку та Богдану Мельнику.

З отриманої підозри випливає, що 13 липня поруч із Верховною Радою в Києві активісти перекрили дорогу Барні, який йшов до ВР, та завдали йому ударів, "у тому числі використовуючи заздалегідь заготовлені курячі яйця", передає "Українська правда".

Зокрема, заявляють правоохоронці, Хаджинов, тримаючи в руці яйце, завдав ним Барні удар по лівому плечі, а Пушак і Мельник по разу вдарили барну курячими яйцями по голові.

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Таким чином, кажуть правоохоронці, активісти вимагали від депутата голосувати за зняття недоторканості з кількох нардепів.

Зокрема, підозру оголошено за ч.2 ст.346 Кримінального кодексу (погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча, легкі чи середні тілесні ушкодження). Карається позбавленням волі на строк від 4 до 7 років.

Як повідомив один з керівників "Автомайдану" Олексій Гриценко, за його інформацією, підозра лежала в поліції понад місяць. "А команда надійшла після того, як "Автомайдан" з'їздив до Луценка", - сказав він.

За словами автомайданівців, у день інциденту, 13 липня, Барна заявив у бік активістів, що ті "не є народом", і спробував закрити рот протестувальникам. У відповідь у нардепа полетіли яйця.