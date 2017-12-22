Мосійчук заявив, що НАБУ проводить обшуки у його помічників

Народний депутат від Радикальної партії Ігор Мосійчук заявив, що Національне антикорупційне бюро України проводить обшуки у його друзів і помічників. Про це він написав на сторінці у Facebook.

Читайте такожУ СБУ заявили про "значні" зрушення у справі щодо замаху на Мосійчука

"У моїх друзів і помічників обшуки. Проводить НАБУ. Причина поки невідома", – написав Мосійчук.

Пізніше він також повідомив, що вони є приватними підприємцями і не мають жодного відношення до державної служби або державних закупівель. Зараз на місці працюють слідчі та адвокати.

Як повідомляв УНІАН, раніше у слідства з'явилася інформація про можливу причетність до теракту біля телеканалу Espreso.tv позаштатного помічника Мосійчука.