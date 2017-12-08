Позаштатний помічник Мосійчука може бути причетним до теракту біля Espreso.tv - ухвала суду

18:02, 08 грудня 2017
Політика
746 0

Слідство має інформацію про можливу причетність до теракту біля телеканалу Espreso.tv позаштатного помічника Мосійчука.

В ухвалі суду оприлюднили інформацію про можливу причетність помічника нардепа / Фото УНІАН

У слідства є інформація про можливу причетність до вибуху біля офісу телеканалу Espreso.tv, під час якого постраждав народний депутат України від Радикальної партії Ігор Мосійчук, одного з позаштатних помічників-консультантів політика.

Про це йдеться в ухвалі Печерського районного суду міста Києва від 10 листопада.

Читайте такожУ СБУ заявили про "значні" зрушення у справі щодо замаху на Мосійчука

Зокрема, у документі сказано, що у слідства є дані про те, що до вчинення злочину може бути причетний один із позаштатних помічників-консультантів Мосійчука. Зазначається, що ця особа користується номером телефону оператору мобільного зв'язку «Київстар».

Як повідомляв УНІАН, увечері 25 жовтня біля редакції телеканалу Espreso.tv на вулиці Адама Міцкевича в Солом'янському районі Києва стався вибух, внаслідок якого постраждали троє людей, серед них народний депутат України Ігор Мосійчук та політолог Віталій Бала. Двоє загинули – охоронець депутата і колишній поліцейський, який проходив повз.

Вибух кваліфікували як теракт. Розслідуванням займається Головне управління СБУ в Києві та області під процесуальним керівництвом прокуратури столиці.

Встановлено, що невідомі підірвали мопед поблизу місця пересування Мосійчука.

26 жовтня президент України Петро Порошенко вимагав від правоохоронців якнайшвидше розслідувати цю справу.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Замах на нардепа Мосійчука
Теги: #замах на Мосійчука