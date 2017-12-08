Позаштатний помічник Мосійчука може бути причетним до теракту біля Espreso.tv - ухвала суду

У слідства є інформація про можливу причетність до вибуху біля офісу телеканалу Espreso.tv, під час якого постраждав народний депутат України від Радикальної партії Ігор Мосійчук, одного з позаштатних помічників-консультантів політика.

Про це йдеться в ухвалі Печерського районного суду міста Києва від 10 листопада.

Читайте такожУ СБУ заявили про "значні" зрушення у справі щодо замаху на Мосійчука

Зокрема, у документі сказано, що у слідства є дані про те, що до вчинення злочину може бути причетний один із позаштатних помічників-консультантів Мосійчука. Зазначається, що ця особа користується номером телефону оператору мобільного зв'язку «Київстар».

Як повідомляв УНІАН, увечері 25 жовтня біля редакції телеканалу Espreso.tv на вулиці Адама Міцкевича в Солом'янському районі Києва стався вибух, внаслідок якого постраждали троє людей, серед них народний депутат України Ігор Мосійчук та політолог Віталій Бала. Двоє загинули – охоронець депутата і колишній поліцейський, який проходив повз.

Вибух кваліфікували як теракт. Розслідуванням займається Головне управління СБУ в Києві та області під процесуальним керівництвом прокуратури столиці.

Встановлено, що невідомі підірвали мопед поблизу місця пересування Мосійчука.

26 жовтня президент України Петро Порошенко вимагав від правоохоронців якнайшвидше розслідувати цю справу.