Позаштатний помічник Мосійчука може бути причетним до теракту біля Espreso.tv - ухвала суду
Слідство має інформацію про можливу причетність до теракту біля телеканалу Espreso.tv позаштатного помічника Мосійчука.
У слідства є інформація про можливу причетність до вибуху біля офісу телеканалу Espreso.tv, під час якого постраждав народний депутат України від Радикальної партії Ігор Мосійчук, одного з позаштатних помічників-консультантів політика.
Про це йдеться в ухвалі Печерського районного суду міста Києва від 10 листопада.
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Зокрема, у документі сказано, що у слідства є дані про те, що до вчинення злочину може бути причетний один із позаштатних помічників-консультантів Мосійчука. Зазначається, що ця особа користується номером телефону оператору мобільного зв'язку «Київстар».
Як повідомляв УНІАН, увечері 25 жовтня біля редакції телеканалу Espreso.tv на вулиці Адама Міцкевича в Солом'янському районі Києва стався вибух, внаслідок якого постраждали троє людей, серед них народний депутат України Ігор Мосійчук та політолог Віталій Бала. Двоє загинули – охоронець депутата і колишній поліцейський, який проходив повз.
Вибух кваліфікували як теракт. Розслідуванням займається Головне управління СБУ в Києві та області під процесуальним керівництвом прокуратури столиці.
Встановлено, що невідомі підірвали мопед поблизу місця пересування Мосійчука.
26 жовтня президент України Петро Порошенко вимагав від правоохоронців якнайшвидше розслідувати цю справу.