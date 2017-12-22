Саакашвілі: суддю Цокол, яка мене відпустила, переслідують (відео)

Екс-президент Грузії Міхеіл Саакашвілі, лідер "Руху нових сил" заявляє, що суддю Ларису Цокол, яка відпустила його на час розслідування кримінального провадження, наразі хочуть зняти з посади.

Про це він сказав, виступаючи в Апеляційному суді перед журналістами, пише Українська правда.

"Тому, що зараз відбувається, немає прецедентів у нещодавній українській історії. Відбулося дві події упродовж останніх днів. Перша стосується судді Лариси Цокол. Рано вранці з'явилась інформація, що на неї у Вищій раді юстиції є дві скарги. На суддю, що наважилася кинути виклик системи, яка дуже мужня", - сказав Саакашвілі.

Він додав, що наразі суддю переслідують за правду.

"Ларису Цокол за те, що вона сказала правду – її переслідують, її хочуть зняти по надуманим, висмоктаним з пальця обвинуваченням", - наголосив Саакашвілі.

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Водночас, за його словами, судді, яка обирала запобіжний захід Северіону Дангадзе, навпаки покращили умови – дали кращий кабінет, дали "всякі заохочення".

"Друге – вчора глава адміністрації президента подав лист від імені Банкової у Вищу раду правосуддя – ліквідувати Печерський суд і ліквідувати цей суд. Ви вдумайтеся – щоб засудити одну людину, Саакашвілі, президент України вчора, в переддень розгляду моєї справи, сказав усім цим суддям, що все – ми вас реорганізуємо, якщо ви не засудите і не зарештуєте Саакашвілі", - сказав лідер "РНС".

Він додав, що його судять, бо він виступив проти системи.

"Чому мене тут судять. Бо я зробив виклик системі, я показав, що можна не боятись, що люди – це сила, всіх не купити, що є люди, які будуть боротись і обов’язково поборють корупцію", - підсумував Саакашвілі.