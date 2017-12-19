Суд 22 грудня розгляне скаргу прокуратури через звільнення Саакашвілі

Апеляційний суд Києва у п’ятницю, 22 грудня, розгляне апеляційну скаргу прокуратури на рішення Печерського районного суду столиці про відмову обрати запобіжний захід екс-голові Одеської ОДА, лідеру партії «Рух нових сил» Міхеїлу Саакашвілі. Про це кореспондента УНІАН повідомили у прес-службі Апеляційного суду Києва. Засідання суду має розпочатися об 11.00.

Як повідомляв УНІАН, Саакашвілі був затриманий 8 грудня у Києві.

Генпрокуратура оголосила Саакашвілі в розшук за трьома статтями Кримінального кодексу: замах на злочин (ч.1 ст.15), злочин визнається вчиненим за попередньою змовою групою осіб, якщо його спільно вчинили кілька осіб (двоє або більше) (ч.2 ст.28), сприяння учасникам злочинних організацій та приховування їхньої злочинної діяльності (ч.2 ст.256).

Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що Саакашвілі організував акції протесту з метою захоплення державної влади в Україні та сприяння членам злочинного угруповання екс-президента України Віктора Януковича і бізнесмена Сергія Курченка у припиненні їхнього кримінального переслідування.

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Саакашвілі звинувачення відкидає.

11 грудня Печерський суд Києва залишив без задоволення клопотання прокурора, який просив обрати Саакашвілі запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

15 грудня Генпрокуратура оскаржила це рішення Печерського суду.