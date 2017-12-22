Чиновника-шпигуна з Кабміну до викриття перевіряли багато разів - Гройсман

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман заявляє, що його перекладача Станіслава Єжова перевіряли багато разів. Про це він сказав на прес-конференції, передає "Українська правда".

"Щодо ретельної перевірки. Слухайте, ну його перевіряли багато разів. І, якщо не виявили, то тут є питання", - сказав прем’єр.

Гройсман переконаний, що ситуацію зі шпигуном у прем'єра може бути у будь-якій країні.

"Це є… в будь-якій країні можуть бути такі загрози", - сказав він.

Гройсман додав, що до роботи у протоколі прем'єр-міністра Єжов працював на низці державних посад, і ніхто його не викрив.

"Перше, він працював дуже багато років в органах влади, дипломат в представництвах, адміністрації президента, уряді, в парламенті, але тільки ми його виявили", - сказав Гройсман.

Він вкотре нагадав, що шпигуна "вели" тривалий час.

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"Можу сказати, що не один місяць ми працювали спільно з СБУ – вони виконували свою роботу, а ми надавали максимальне сприяння – над тим, щоб все-таки виявити, хто у нас щур. І виявили. І одразу, як було все доведено, він був затриманий", - сказав прем’єр.

Він також наголосив, що заплямувати його тим, що його перекладач був шпигуном, не вийде.

"Хтось, можливо, хотів використати цю ситуацію, щоб мене дискредитувати. Наголошую, що, по-перше, на мене це не діє – я буду виявляти будь-які такі прояви і публічно про них говорити, не треба нічого від суспільства приховувати. І всім іншим ворогам передаю привіт і хочу сказати, що все буде добре", - підсумував Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, 20 грудня Служба безпеки України заявила про викриття чиновника секретаріату Кабміну, який діяв в інтересах спецслужб РФ. Правоохоронці встановили, що він був завербований російськими спецслужбами під час тривалого закордонного відрядження. За даними заступника начальника Головного слідчого управління СБУ Віталія Маякова, Єжов збирав інформацію на завдання ГРУ генштабу збройних сил Росії. Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України. Затриманому оголошено про підозру.