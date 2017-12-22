Суд заарештував чиновника-шпигуна з Кабміну на два місяці

Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб – до 17 лютого – чиновнику секретаріату Кабінету міністрів Станіславу Єжову, викритому у співпраці з російськими спецслужбами. Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив адвокат Єжова Володимир Шпирук по завершенні судового засідання.

Шпирук неохоче коментував засідання суду. Він лише зауважив, що його підзахисний не визнає підозру у державній зраді, яку йому інкримінує прокуратура.

Також захисник додав, що ще не визначився з приводу апеляційної скарги на рішення суду про запобіжний захід Єжову.

Засідання проходило в закритому режимі.

Як повідомляв УНІАН, 20 грудня Служба безпеки України заявила про викриття чиновника секретаріату Кабміну, який діяв в інтересах спецслужб РФ. Правоохоронці встановили, що він був завербований російськими спецслужбами під час тривалого закордонного відрядження.

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За даними заступника начальника Головного слідчого управління СБУ Віталія Маякова, Єжов збирав інформацію на завдання ГРУ генштабу збройних сил Росії. Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України. Затриманому оголошено про підозру. У Кремлі заявили, що читали новину про затримання чиновника секретаріату Кабміну України, але конкретною інформацією не володіють.