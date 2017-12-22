Суд обирає запобіжний захід чиновнику Кабміну, який шпигував для Росії, в закритому режимі

Шевченківський райсуд Києва обиратиме запобіжний захід чиновнику секретаріату Кабінету міністрів Станіславу Єжову, викритому у співпраці з російськими спецслужбами, в закритому режимі. Як передає кореспондент УНІАН, суддя Віталій Циктіч задовольнив відповідне клопотання прокуратури.

Прокурори в обгрунтуванні клопотання заявили, що в ході обрання запобіжного заходу будуть розголошуватися матеріали, які становлять таємницю слідства, тому засідання має проходити в закритому режимі.

Адвокат Єжова і сам підозрюваний підтримали це клопотання. Після цього журналістів попросили вийти із зали суду.

На самому початку судового засідання та безпосередньо перед ним Єжов відмовився відповідати на будь-які запитання журналістів, які йому ставилися українською та англійською мовами. Він весь час просто мовчав.

Також він попросив, щоб суддя не вимагав від нього відповідати публічно на запитання про його місцепроживання.

Шевченківський райсуд Києва почав обирати запобіжний захід Єжову.

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Як повідомляв УНІАН, 20 грудня Служба безпеки України заявила про викриття чиновника секретаріату Кабміну, який діяв в інтересах спецслужб РФ. Правоохоронці встановили, що він був завербований російськими спецслужбами під час тривалого закордонного відрядження. За даними заступника начальника Головного слідчого управління СБУ Віталія Маякова, Єжов збирав інформацію на завдання ГРУ генштабу збройних сил Росії. Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України. Затриманому оголошено про підозру.

У Кремлі заявили, що читали новину про затримання чиновника секретаріату Кабміну України, але конкретною інформацією не володіють.