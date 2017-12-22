Клімкін застеріг Європу від спроб нагодувати "крокодила" – російського агресора

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін застеріг Європу від спроб "замирення" Росії. Він порівняв політику "замирення" зі спробою нагодувати крокодила "у надії бути останнім, кого він з'їсть".

Про це Клімкін написав у колонці, опублікованій в п'ятницю, 22 грудня, для сайту Zeit Online, передає DW.com.

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Говорячи про поведінку Росії, зокрема, щодо Ради Європи, Клімкін порівняв її з поведінкою шкільного задираки. А пропозиції європейських політиків, що "настав час повернути Росію з її ізоляції", на думку Клімкіна, нагадують поведінку жертв задираки - вони віддають йому свої цукерки, однак це його лише заохочує продовжувати свою поведінку.

"Як з будь-яким типовим задиракою з Росією можна говорити лише з позиції сили, оскільки вона не розуміє іншої мови. Її слова і обіцянки є беззмістовними, оскільки це країна, яка зробила систематичну брехню частиною своєї урядової політики з метою досягнення своїх цілей і спантеличення своїх ворогів. Ми повинні пам'ятати: ці вороги - ми", - пише Клімкін у своїй колонці.

Український міністр закликає Раду Європи бути стійкою у дотриманні власних принципів, інакше вона ризикує їх дискредитувати. Повернення Росії до Ради Європи може також заохотити інші країни поводити себе так, як Росія.