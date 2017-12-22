Клімкін: Росія намагається змусити світ говорити з її "ляльками" на Донбасі
За словами Клімкіна, зараз відбувається свідома ескалація конфлікту на Донбасі і намагання зірвати процес обміну заручників.
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін наголошує, що дії Російської Федерації щодо загострення ситуації на Донбасі та виходу із СЦКК свідчать про те, що Росія намагається змусити світ говорити з її "ляльками" на Донбасі.
Як передає кореспондент УНІАН, про це глава МЗС України сказав на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ Канади Христею Фріланд у Києві.
Читайте такожГолова МЗС Канади назвала лише першим кроком дозвіл на постачання Україні летальної зброї
Він сказав, що обговорював з Фріланд майбутнє головування Канади у "Великій сімці" у 2018 році, і що разом Україна та Канада можуть зробити за цей час.
"Велика сімка" для нас стала уособленням трансатлантичного цивілізованого світу, і я вважаю, що саме належність України до цього світу – це те, що зараз визнається і відчувається всіма. Тому говорили про політичну і безпекову частину, про те, що можемо зробити в контексті "пресування" Росії, щоби все ж таки миротворці ООН з'явилися на Донбасі", - наголосив Клімкін.
За його словами, зараз відбувається свідома ескалація конфлікту на Донбасі і намагання зірвати процес обміну заручників.
"Це збільшення кількості обстрілів, за даними СММ ОБСЄ, тільки на Донецькому напрямку за останній тиждень відбулося 6 тис. обстрілів. Це вихід Росії з СЦКК. Це дуже багато того, що вона робить у Мінську. І логіка дуже проста – примусити всіх інших говорити зі своїми ляльками на території окупованого Донбасу, і примусити перегорнути з ніг на голову весь сенс того, що маємо робити. А сенс дуже простий – Росія має піти з Донбасу і запустити туди міжнародний компонент. А цей міжнародний компонент має турбуватися про безпеку і все, що має бути далі. А зберігати російську колонію не вийде, оскільки російська колонія не увійде до України, як ми її розуміємо – до європейської і демократичної України", - наголосив Клімкін.