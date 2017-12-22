Клімкін: Росія намагається змусити світ говорити з її "ляльками" на Донбасі

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін наголошує, що дії Російської Федерації щодо загострення ситуації на Донбасі та виходу із СЦКК свідчать про те, що Росія намагається змусити світ говорити з її "ляльками" на Донбасі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава МЗС України сказав на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ Канади Христею Фріланд у Києві.

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Він сказав, що обговорював з Фріланд майбутнє головування Канади у "Великій сімці" у 2018 році, і що разом Україна та Канада можуть зробити за цей час.

"Велика сімка" для нас стала уособленням трансатлантичного цивілізованого світу, і я вважаю, що саме належність України до цього світу – це те, що зараз визнається і відчувається всіма. Тому говорили про політичну і безпекову частину, про те, що можемо зробити в контексті "пресування" Росії, щоби все ж таки миротворці ООН з'явилися на Донбасі", - наголосив Клімкін.

За його словами, зараз відбувається свідома ескалація конфлікту на Донбасі і намагання зірвати процес обміну заручників.

"Це збільшення кількості обстрілів, за даними СММ ОБСЄ, тільки на Донецькому напрямку за останній тиждень відбулося 6 тис. обстрілів. Це вихід Росії з СЦКК. Це дуже багато того, що вона робить у Мінську. І логіка дуже проста – примусити всіх інших говорити зі своїми ляльками на території окупованого Донбасу, і примусити перегорнути з ніг на голову весь сенс того, що маємо робити. А сенс дуже простий – Росія має піти з Донбасу і запустити туди міжнародний компонент. А цей міжнародний компонент має турбуватися про безпеку і все, що має бути далі. А зберігати російську колонію не вийде, оскільки російська колонія не увійде до України, як ми її розуміємо – до європейської і демократичної України", - наголосив Клімкін.