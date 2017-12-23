ЗМІ повідомили про намір Трампа оголосити про постачання протитанкових ракет в Україну

Очікується, що президент США Дональд Трамп оголосить про схвалення ним плану продажу протитанкових ракет уряду України.

Про це повідомляє ABC News з посиланням на численні джерела у Державному департаменті США, передає Голос Америки.

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"Якщо президент формально схвалить план, він буде представлений Конгресу, який матиме 30 днів на розгляд. У разі схвалення з боку Конгресу, виконання плану стане завданням Державного департаменту США", - відзначає стаття на сайті ABC News.

ЗМІ також відзначає, що продаж протитанкових ракет може включати і системи "Джавелін".

"Загальна вартість оборонного пакету становитиме 47 мільйонів доларів. Він включатиме 210 протитанкових ракет та 35 пускових установок", - відзначають ABC News з посиланням на співрозмовника у Держдепі.

Зовнішньополітичне відомство США не підтвердило і не спростувало дану інформацію у відповідь на запит видання.